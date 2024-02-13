Деньги 13 февраля 2024, 14:57 Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке РИА «Новости»

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Во вторник, 13 февраля, с 13:58 приостановили торги на фондовом рынке Московской биржи. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

О времени возобновления торгов Мосбиржа пообещала оповестить дополнительно. Причины такого решения не указаны.

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Накануне Московская биржа рассказала об изменениях в значении верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги. За 2023 год суммарный объем торгов на ней составил 1,3 квадриллиона рублей.