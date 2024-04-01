Эксклюзив 01 апреля 2024, 12:09 Море осколков. Появилось новое видео с места взрыва в воронежском кафе Последствия взрыва в кафе в Воронеже попали на видео

Читать 360tv в

В распоряжении «360» появилось новое видео с места взрыва в воронежском кафе. Судя по кадрам, на месте по-прежнему работают правоохранители.

Стекла в двери чайханы выбиты, сама дверь испачкана, внутри царит хаос: на полу тоже море осколков и раскиданные бутылки с безалкогольными напитками. На место прибыл сотрудник «Газпром газораспределение Воронеж».

Реклама

Взрыв на улице Ленина произошел ранним утром 1 апреля. На место приехала следственно-оперативная группа. Территорию оцепили. Предварительно, никто не пострадал. По данным СМИ, причиной взрыва стала брошенная в окно граната. Пока это главная версия следствия. Правда, официальной информации пока нет: ни в главном управлении МВД, ни в следственном управлении СК по региону взрыв не комментировали.