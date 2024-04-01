Происшествия 01 апреля 2024, 11:54 Названа причина взрыва в воронежском кафе Mash: взрыв в воронежском кафе случился из-за брошенной в окно гранаты

Читать 360tv в

В окно воронежской чайханы на улице Ленина бросили гранату, что и стало причиной взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, в этом заключается основная версия следователей.

Реклама

Авторы канала также показали обстановку в кафе после случившегося. Пол усеян осколками, банки с напитками валяются по всему помещению, витрина с готовыми блюдами разбита. На видео также попал мужчина, устраняющий последствия происшествия, выбивающий осколки из двери здания. Посетителей, разумеется, нет.

По словам очевидцев, взрыв произошел около пяти-шести часов утра. Местный житель рассказал «360», что хлопок «раздался совсем рядом» и разбудил его. В здании чайханы выбило стекла. На место прибыла следственно-оперативная группа, его оцепили. О пострадавших не сообщалось. Официальной информации о ЧП по-прежнему не поступало.