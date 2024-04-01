Эксклюзив 01 апреля 2024, 10:38 «Совсем рядом раздался». Взрыв произошел в воронежском кафе Взрыв произошел в воронежском кафе

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В чайхане в Воронеже произошел взрыв. В здании выбило стекла. Информация появилась в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Взрыв случился на улице Ленина, 80. На месте работает следственно-оперативная группа. На фото с места происшествия попали машина и сотрудники полиции и поврежденное остекление. Судя по кадрам, место ЧП оцепили.

Официальных данных о случившемся пока не поступало. Люди в комментариях к постам в соцсетях предположили, что, судя по последствиям взрыва, «ничего серьезного не произошло».

«В районе пяти-шести утра прогремело. Сквозь сон взрыв услышал, подбежал посмотреть, потому что совсем рядом раздался. <…> Решил подождать, вдруг прилет какой-нибудь, но все было тихо, уснул», — рассказал «360» местный житель Михаил.

Ранее, в марте, несколько жилых домов в Воронеже пострадали в результате атаки украинских беспилотников. В Левобережном районе после нейтрализации дрона в ночь на 19 марта зафиксировали также повреждения административных зданий и автомобилей, а также двух нежилых зданий. В детсаду повредило остекление нескольких окон. Власти помогут собственникам в восстановлении имущества. Люди не пострадали.