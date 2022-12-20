Происшествия 20 декабря 2022, 00:17 Момент удара по центру Донецка со стороны ВСУ попал на видео Камера наружного видеонаблюдения сняла момент удара по центру Донецка со стороны ВСУ

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Момент удара по центру Донецка со стороны украинских войск попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Ролик появился в соцсетях.

Взрывы сняла камера, установленная рядом с одной из парковок. На кадрах видно, что вдалеке в ночном небе периодически появляются вспышки от ударов ракет.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что снаряды украинских военнослужащих попали в один из корпусов больницы Калинина и детский сад. Также в результате обстрела повредились жилые дома и автомобили.

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Бойцы ВСУ стреляли из реактивных систем залпового огня. Они выпускали снаряды по Куйбышевскому, Ленинскому и Калининскому районам Донецка.

Украинские войска уже не первый раз устраивают атаки на больницу имени Калинина. Они обстреляли корпуса медучреждения 18 декабря. Тогда один человек погиб. Состояние остальных пострадавших медики оценили как средней степени тяжести.

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту обстрела. ВСУ нарушили правила Женевской конвенции о защите мирного населения во время боевых действий.