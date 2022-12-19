Криминал 19 декабря 2022, 18:50 Уголовное дело возбудили после обстрела больницы в Донецке СК РФ завел дело на военных 110-й мехбригады ВСУ из-за обстрела больницы Донецка

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела боевиками ВСУ медучреждения в Донецке. Об этом сообщили в СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что военные 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ грубо нарушили требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и 18 декабря обстреляли корпуса Донецкого клинического территориального медицинского объединения в Калининском районе города.

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Ракетные удары повредили два больничных корпуса, один из пациентов больницы скончался от осколочных ранений. Следователи осмотрели место и допросили очевидцев.

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Всех пациентов загоревшейся после обстрела ВСУ больницы в Донецке эвакуировали. В результате атаки тяжелое ранение получил один человек. Остальные пострадавшие, по оценкам врачей, находятся в состоянии средней степени тяжести.