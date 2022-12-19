Спецоперация 19 декабря 2022, 23:23 Снаряды ВСУ попали в детский сад в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: снаряды ВСУ попали в детский сад РИА «Новости»

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Украинские войска попали в здание детского сада при обстреле Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад. Повреждены дома и автомобили в Калининском районе», — написал он.

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Ранее в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что под обстрелом оказались окрестности Донецкого клинического территориального медицинского объединения. ВСУ вели огонь из реактивных систем залпового огня. Как написали журналисты, в центре города прогремело около 20 взрывов.

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Под атаку украинских войск попали Куйбышевский, Ленинский и Калининский районы. В администрации Калининского района заявили, что в результате ударов повредились два многоквартирных дома. Еще упавшие снаряды нашли у телевышки в Ленинском районе города.

Российским бойцам удалось уничтожить часть позиций ВСУ, с которым они атаковали Донецк 18 декабря. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что контрбатарейная борьба продолжается.