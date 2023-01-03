03 января 2023, 10:08
МЖД сообщила подробности столкновения автомобиля и электрички на переезде в Ивантеевке
МЖД: пассажиры электрички не пострадали после ДТП с автомобилем в Подмосковье
Пассажиры электрички и локомотивная бригада не пострадали в результате ДТП с автомобилем на переезде в Ивантеевке. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
ДТП произошло в 07:20. По предварительной информации, водитель автомобиля проигнорировал звуковые и световые сигналы поезда и выехал на переезд перед близко идущим составом.
Реклама
Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но дистанция оказалось слишком короткой, избежать столкновения не удалось.
Реклама
«Пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали. Для оказания медицинской помощи водителю и пассажирам автомобиля железнодорожниками была оперативно вызвана бригада медиков», — рассказали в пресс-службе.
Движение на участке Фрязино — Ивантеевка из-за аварии временно приостановили. Сейчас поезда следуют до станции Зеленый Бор.
Ранее очевидец рассказал о столкновении автомобиля и электрички в Подмосковье. По предварительным данным, от сильного удара машину затащило под поезд.
ДТП
Ивантеевка
Реклама
Реклама