Транспорт 13 сентября 2023, 02:51 Движение по Крымскому мосту временно перекрыли Оперштаб: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли. Как сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту, эта мера носит временный характер.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указали в оперштабе.

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Там призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей автотранспорта сохранять спокойствие. Им также нужно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Оперштаб сообщил о временном перекрытии движения по мосту 13 сентября в 02:46. Что стало причиной такого решения не указано.

В ночь на 12 сентября движение по Крымскому мосту также на время перекрывали. Через некоторое время все ограничения сняли.

До конца текущей недели планируется открыть движение по поврежденной части Крымского моста, ранее заявлял зампред правительства Марат Хуснуллин. На сегодняшний день движение автотранспорта проходит в реверсивном режиме по крайней правой полосе в сторону Керчи. К 1 ноября планируется запустить двустороннее движение по двум полосам.