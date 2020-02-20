Момент падения Ан-2 в Магадане попал на видео

Один из пассажиров Ан-2 снимал из кабины взлет самолета. Видео, которое заканчивается падением борта, попало в Сеть. Причины произошедшего продолжают выяснять следователи.

На кадрах видно, что сначала самолет отрывается от взлетно-посадочной полосы и начинает набирать высоту. В какой-то момент он сильно замедляется и падает на землю.

Утром 20 февраля Ан-2 вылетел из аэропорта Магадана, но через пару минут после взлета жестко сел рядом с ВПП. На борту были 14 человек, из них двое — члены экипажа. Самолет должен был доставить вахтовиков в поселок Сеймчан.

В итоге разрушились фюзеляж и крылья самолета, а 13 человек получили различные травмы. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Следователи завели дело о «Нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Сейчас они занимаются расследованием произошедшего. По основным версиям, Ан-2 мог упасть из-за технической неисправности или ошибки пилотирования.