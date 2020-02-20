Причины, последствия ЧП и видео с места. Главное о жесткой посадке Ан-2 в Магадане

Вахтовики должны были прилететь на работу в поселок под Магаданом, но их самолет не добрался до точки назначения. Борт жестко сел недалеко от взлетно-посадочной полосы. Различные травмы получили 13 человек, а у пятерых из них были переломы позвоночника. «360» собрал все, что известно об аварийной посадке Ан-2.

После ЧП следователи показали на видео место жесткой посадки самолета. На кадрах виден полуразрушенный ярко желтый самолет, а затем появляются снимки поврежденного салона Ан-2.

Об аварийной посадке борта стало известно ночью 20 февраля. Сообщалось, что в 10:45 по местному времени самолет вылетел из магаданского аэропорта, но не смог набрать высоту и ударился о землю. В результате разрушился фюзеляж и крылья. На борту были 14 человек, из них двое — члены экипажа.

Позже в пресс-службе Дальневосточного следственного управления СК РФ на транспорте уточнили, что Ан-2 должен был доставить вахтовиков в поселок Сеймчан. Чартерный рейс отправился из Магадана, но в какой-то момент жестко сел рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта.

Во время посадки пострадали 13 человек. Всех людей доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Пострадавших не было. На месте работали сотрудники СК, спасатели и врачи.

Как рассказал министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов, медики оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести.

«Обследовано 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, пятеро отпущены домой на амбулаторное лечение и два в процессе обследования», — процитировал министра «Интерфакс».

После ЧП следователи завели уголовное дело о «Нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». К расследованию приступили правоохранители и криминалисты.

«Следствием рассматривается в настоящий момент две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования», — сообщил «360» руководитель отдела криминалистики ДВСУТ Андрей Пьянков.

Расследование причин жесткой посадки взял под личный контроль руководитель следственного управления.

По словам пресс-службы регионального правительства, самолет принадлежит «Т-Цемент». Компания зарегистрировалась в Магаданской области в 2008 году. Сотрудников в ней насчитывается 243 человека. Предприятие занимается добычей драгоценных металлов и руды.