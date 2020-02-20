Жесткой посадкой Ан-2 в Магадане займутся следователи

Жесткую посадку самолета Ан-2 в Магадане расследуют в рамках уголовного дела. Следователи выяснят, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации судна.

О начале расследования сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления СК РФ на транспорте.

Основных версий случившегося у следствия сейчас две: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

Известно, что 20 февраля в 10:45 по местному времени самолет жестко приземлился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Магадана. Он совершал чартерный рейс — вез вахтовых рабочих в село Сеймчан.

На борту Ан-2 находились 14 человек, в том числе два члена экипажа. В больнице после жесткой посадки оказались 13 из них. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Погибших нет.

Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты следственного управления. Проводятся неотложные следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна.