Момент открытия аварийной двери самолета в Шереметьево попал на видео

Один из пассажиров из-за духоты открыл аварийный люк самолета в столичном аэропорту Шереметьево. Этот момент засняли камеры наружного видеонаблюдения.

Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot. На кадрах видно, что аварийную дверь открыли на нижнем ярусе лайнера. После открытия надувной трап развернулся прямо на машину, обслуживающую самолет.

Ранее в пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили, что аварийную дверь открыл пассажир, пожаловавшийся на духоту на борту. Теперь перевозчик планирует подать в суд на мужчину, чтобы получить компенсацию за задержку рейса и поврежденный надувной трап.

Самолет должен был отправится из Москвы в Анталью в ночь на 11 июля, но вылет пришлось задержать на несколько часов. Борт не допустили к полету, а для 516 пассажиров и 16 членов экипажа подготовили резервный борт.

Следователи уже приступили к проверке. Они выясняют все обстоятельства и детали случившегося в аэропорту Шереметьево. После завершения проверки правоохранители будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.