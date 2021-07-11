Открытие аварийного люка самолета в Шереметьево проверит СК

Следователи начали проверку после того, как один из пассажиров открыл аварийный люк в самолете в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального управления СК на транспорте.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о самолете, который должен был вылететь из Москвы в Анталью в ночь на воскресенье, 11 июля.

Один из пассажиров открыл дверь, что привело к выпуску аварийного трапа. В результате устройство получило повреждение.

Самолет с поврежденным трапом к полету не допустили. Для 516 пассажиров и 16 членов экипажа подготовили резервный борт, который отправили в аэропорт назначения.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки сотрудники ведомства примут решение о заведении уголовного дела.

Самолет с поврежденным трапом принадлежит авиакомпании «Россия». В пресс-службе перевозчика рассказали, что запасной люк открыл пассажир, который пожаловался на духоту. Но задержка рейса к тому времени составляла всего 20 минут. Перевозчик намерен подать в суд на пассажира для компенсации всех расходов в этой ситуации.