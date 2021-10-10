Момент гибели актера в Большом театре показали на видео

Момент гибели на сцене Большого театра актера Евгения Кулеша, которого придавило при спуске декорации, показали на видео. Кадры опубликовала газета «Известия».

Актера Кулеша, стоящего в заднем ряду, можно заметить на кадрах. Показано, как декорации медленно опустились и придавили артиста. Через полминуты занавес закрывается.

Трагедия произошла во время спектакля «Садко» вечером в субботу.

Зрители поначалу ничего не поняли и подумали, что это часть представления. Спектакль остановили, людей попросили покинуть зал.

Народный артист России Николай Цискаридзе ранее обвинил в гибели артиста менеджмент Большого театра. Цискаридзе выразил соболезнования родным и близким Кулеша.

Коллега погибшего ранее заявил, что причиной гибели Кулеша стали его невнимательность и нерасторопность. Движение механизма, по его словам, было нормальным. Кулеш не успел вовремя отойти.

По факту гибели актера проводится доследственная проверка. СК проведет оценку исполнения требований законодательства, в том числе о технике безопасности.