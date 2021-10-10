Момент гибели актера в Большом театре показали на видео
Известия: гибель актера в Большом театре при спуске декораций попала на видео
Момент гибели на сцене Большого театра актера Евгения Кулеша, которого придавило при спуске декорации, показали на видео. Кадры опубликовала газета «Известия».
Актера Кулеша, стоящего в заднем ряду, можно заметить на кадрах. Показано, как декорации медленно опустились и придавили артиста. Через полминуты занавес закрывается.
Трагедия произошла во время спектакля «Садко» вечером в субботу.
Зрители поначалу ничего не поняли и подумали, что это часть представления. Спектакль остановили, людей попросили покинуть зал.
Народный артист России Николай Цискаридзе ранее обвинил в гибели артиста менеджмент Большого театра. Цискаридзе выразил соболезнования родным и близким Кулеша.
Коллега погибшего ранее заявил, что причиной гибели Кулеша стали его невнимательность и нерасторопность. Движение механизма, по его словам, было нормальным. Кулеш не успел вовремя отойти.
По факту гибели актера проводится доследственная проверка. СК проведет оценку исполнения требований законодательства, в том числе о технике безопасности.