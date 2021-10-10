Артист Большого театра назвал причину гибели коллеги

Причиной гибели 37-летнего актера миманса на сцене Большого театра могла стать его невнимательность и собственная ошибка. Мужчина не успел отойти, когда многотонные декорации опускались на сцену. Произошел несчастный случай, конструкции двигались штатно, а не рухнули на сцену.

Об этом «МК» сообщил другой актер миманса. По его словам, все участники спектакля потрясены. Поначалу никто не понял, что произошло.

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — рассказал коллега погибшего.

Собеседник издания сообщил, что актер погиб мгновенно. Он посетовал, что это произошло, скорее всего, из-за нарушения техники безопасности. Но утверждать что-то определенное артист не решился.

«То ли он ошибся и не в ту сторону отошел, то ли механизм подвел. Но стенка не упала на сцену. Если бы она обрушилась, жертв было бы намного больше. В этот момент на сцене в „Садко“ находится много народу — человек 20-30», — уточнил собеседник издания.

Ранее Следком и прокуратура Москвы начали доследственную проверку причин гибели актера Большого театра. Мужчина во время спектакля «Садко» попал под опускавшуюся на сцену декорацию.