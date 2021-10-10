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    10 октября 2021, 01:56

    Артист Большого театра назвал причину гибели коллеги

    МК: коллега погибшего артиста назвал предполагаемую причину трагедии

    Анастасия Кукова

    Причиной гибели 37-летнего актера миманса на сцене Большого театра могла стать его невнимательность и собственная ошибка. Мужчина не успел отойти, когда многотонные декорации опускались на сцену. Произошел несчастный случай, конструкции двигались штатно, а не рухнули на сцену.

    Артист Большого театра назвал причину гибели коллеги

    Об этом «МК» сообщил другой актер миманса. По его словам, все участники спектакля потрясены. Поначалу никто не понял, что произошло.

    «Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — рассказал коллега погибшего.

    Собеседник издания сообщил, что актер погиб мгновенно. Он посетовал, что это произошло, скорее всего, из-за нарушения техники безопасности. Но утверждать что-то определенное артист не решился.

    «То ли он ошибся и не в ту сторону отошел, то ли механизм подвел. Но стенка не упала на сцену. Если бы она обрушилась, жертв было бы намного больше. В этот момент на сцене в „Садко“ находится много народу — человек 20-30», — уточнил собеседник издания.

    Ранее Следком и прокуратура Москвы начали доследственную проверку причин гибели актера Большого театра. Мужчина во время спектакля «Садко» попал под опускавшуюся на сцену декорацию.