Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артиста Кулеша

Артист Большого театра погиб из-за плохой работы менеджмента культурного учреждения. Таким мнением поделился народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

«Вот к чему приводит „эффективная работа“ менеджмента Большого театра. Соболезную родственникам и близким Евгения Кулеша», — написал Цискаридзе в Stories в Instagram.

Коллеги погибшего рассказали, что актер не успел отойти, когда многотонные декорации опускались на сцену. Произошел несчастный случай, конструкции двигались штатно, а не рухнули на сцену, как это писали изначально в СМИ. Скорее всего, смерть наступила мгновенно, произошло это из-за нарушения техники безопасности. Но это информация неточная. Организовано расследование.

Трагедия произошла во время спектакля «Садко» накануне вечером. Одна из зрительниц спектакля в Большом театре ранее рассказала, как коллеги артиста отреагировали на случившееся. По ее словам, один из актеров закричал на сцене и потребовал вызвать скорую. Через полчаса спектакль отменили.