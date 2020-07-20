Момент аварии с автобусом в Москве попал на видео

Пассажирский автобус разнес остановку в Москве, в результате чего погибла женщина. Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что водитель автобуса поворачивает на светофоре направо, не успевая вывернуть руль. В итоге автобус въезжает прямо в остановку, где стоят люди.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили «360», что, предварительно, во время ДТП пострадали три человека. Сама авария произошла утром 20 июля на Ставропольской улице.

«Одна женщина, 1974 года, погибла. Предварительные результаты, со слов водителя, это — не справилась с управлением. За рулем была женщина, прошедшая все процедуры и медицинского контроля и необходимое обучение», — уточнил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что женщина перед рейсом прошла все проверки врачей и была допущена. Теперь все материалы и обстоятельства аварии внимательно проанализируют. Ситуацию возьмет под особый контроль правительство столицы.

«Родственникам пострадавшим всем будет оказана помощь», — пообещал Ликсутов.

Сейчас всем получившим травмы помогают врачи. Все детали произошедшего ДТП выясняются.