Автобус разнес остановку в Москве. Видео

Водитель пассажирского автобуса врезался в остановку на юго-востоке Москвы. В результате аварии, по предварительной информации, погиб один человек. Медики оказывают необходимую помощь троим пострадавшим.

ДТП произошло утром 20 июля на Ставропольской улице, сообщили «360» в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По предварительным данным, пострадали три человека. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пострадавшие доставлены в медучреждение для оказания помощи», — отметили в ведомстве.

Как уточнил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в остановку рядом с домом №16.

«В настоящее время ГУП „Мосгортранс“ производит разбор произошедшего. Обстоятельства выясняются. Предварительно один погибший», — сказано в сообщении.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что водитель прошел перед рейсом медосмотр и был трезв. По словам собеседника агентства, авария могла произойти по неосторожности.