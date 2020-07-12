Необычно высокую для лета загруженность дорог заметили в Москве

Столичный градоначальник отметил, что переход с общественного транспорта на личный станет временным явлением, пока у жителей сохраняется страх перед коронавирусом.

«Люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров», — пояснил мэр.

По его словам, это также говорит о том, что нужно и дальше развивать дорожную сеть города и заниматься работами над базовыми магистралями. В частности, он назвал Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, Южную рокаду и вылетную магистраль Генерала Дорохова.

Власти Москвы проведут эксперимент для повышения интереса москвичей к общественному транспорту на Таганско-Краснопресненской, «фиолетовой» линии московского метро: цена на проезд вне часа пик будет в несколько раз ниже.

Сейчас рассчитывается размер скидки — 30 или 50%. Эксперимент начнется в сентябре. Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, российская столица перенимает мировой опыт. Так, он пояснил что в Лондоне и во Франкфурте-на-Майне цены на метро в час пик выше.