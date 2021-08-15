Младенца в мусорном пакете нашли на западе Москвы

Еще одного выброшенного младенца обнаружили в Москве. Ребенка обнаружили в мусорном пакете на Боровском проезде. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Ребенок находился без сознания. Его возраст пока не определен. Младенца госпитализировали.

Это уже третий подобный случай в Москве за последние несколько дней. В пятницу новорожденного ребенка нашли на детской площадке во дворе дома. Правоохранители по записям с камер смогли установили личность женщины, которая оставила малыша, и на следующий день ее задержали. Предположительно, она и является его матерью. А накануне на улице Усачева в столице в мусорном контейнере нашли маленькую девочку, которой не более суток от роду. Она была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. Прокуратура проводит проверку.