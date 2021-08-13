Новорожденного ребенка бросили на детской площадке во дворе дома в Москве

На Ярославском шоссе в Москве нашли новорожденного ребенка. Прокуратура устанавливает его родителей.

Ребенка нашли жители дома на детской площадке. Они сообщили о находке в полицию. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка», — сообщили в ведомстве.

Мальчик родился два-три дня назад, рассказали в прокуратуре. Сейчас он находится под присмотром врачей.

На видео, которое выложило ведомство, видно, что женщина оставила сверток с младенцем на скамейке и ушла.

Ранее, 11 августа, в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге нашли грудного ребенка. Девочка лежала в коляске на лестничной клетке между этажами. Мама ребенка жила в соседнем подъезде, но ее супруг, вернувшись из командировки, дома ее не обнаружил. Также не было и ребенка.

В Москве мигрант из Киргизии отнес своего новорожденного внука в московскую полицию, но о родстве умолчал. Он представил ребенка как подкидыша. Так он пытался уберечь от позора свою дочь, которую бросил муж во время беременности.