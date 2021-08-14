Новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере в Москве

В Москве нашли еще одного новорожденного ребенка — его обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева. Младенец был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Об этом сообщили на сайте столичной прокуратуры.

Девочка родилась не больше суток назад. После осмотра врачей ее госпитализировали в одну из детских больниц.

Обстоятельства выясняются. На место происшествия прибыл заместитель хамовнического межрайонного прокурора Алексей Прохоров. Личности родителей устанавливаются. Будет дана правовая оценка их действиям.

Источник фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Московский СК начал доследственную проверку, сообщили на сайте ведомства. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Накануне в Москве также нашли новорожденного ребенка. Его обнаружили на детской площадке во дворе дома на Ярославском шоссе. В субботу в столичной прокуратуре сообщили, что установили личность и местонахождение женщины, которая оставила мальчика во дворе. Ею оказалась 26-летняя приезжая из Киргизии. Предположительно, это ее сын. Женщину доставили в отдел полиции.