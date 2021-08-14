Новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере в Москве
В Москве нашли еще одного новорожденного ребенка — его обнаружили в мусорном контейнере на улице Усачева. Младенец был завернут в куртку и полиэтиленовый пакет. Об этом сообщили на сайте столичной прокуратуры.
Девочка родилась не больше суток назад. После осмотра врачей ее госпитализировали в одну из детских больниц.
Обстоятельства выясняются. На место происшествия прибыл заместитель хамовнического межрайонного прокурора Алексей Прохоров. Личности родителей устанавливаются. Будет дана правовая оценка их действиям.
Московский СК начал доследственную проверку, сообщили на сайте ведомства. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Накануне в Москве также нашли новорожденного ребенка. Его обнаружили на детской площадке во дворе дома на Ярославском шоссе. В субботу в столичной прокуратуре сообщили, что установили личность и местонахождение женщины, которая оставила мальчика во дворе. Ею оказалась 26-летняя приезжая из Киргизии. Предположительно, это ее сын. Женщину доставили в отдел полиции.