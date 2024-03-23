Происшествия 23 марта 2024, 19:22 Мишустин выразил соболезнования семьям жертв теракта в Crocus City Hall Премьер-министр Мишустин выразил соболезнования близким жертв теракта РИА «Новости»

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Председатель правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Crocus City Hall. Он попросил передать слова поддержки пострадавшим, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Глубоко потрясен случившимся, сочувствую и переживаю вместе с вами», — подчеркнул премьер-министр.

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Он назвал произошедшее огромной трагедией для страны, особенно для тех, кто потерял родных и близких. С невосполнимой утратой невозможно смириться. В результате чудовищного теракта пострадали мирные жители, добавил Мишустин.

Представители разных стран выразили соболезнования из-за трагедии в Crocus City Hall. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о приверженности страны в борьбе с терроризмом. Глава МИД Египта Самех Шукри в беседе со своим коллегой Сергеем Лавровым выразил солидарность с российским народом.