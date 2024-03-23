Общество 23 марта 2024, 19:06 Орбан выразил соболезнования Путину после теракта в Crocus City Hall Орбан направил Путину письмо с соболезнованиями из-за теракта в Красногорске IMAGO/Frank Ossenbrink/globallookpress

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования всем россиянам в связи с произошедшим 22 марта терактом в Crocus City Hall. Об этом сообщило агентство MTI.

«Венгрия привержена поддержке борьбы с терроризмом, поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить вклад в усиление международных антитеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи», — добавил в письме Орбан.

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Премьер подчеркнул, что жители Венгрии пребывают в шоке от увиденных роликов с жертвами теракта в Подмосковье. Он пожелал семьям погибших сил, а пострадавшим скорее выздороветь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру по телефону и выразил соболезнования из-за теракта на концерте группы «Пикник». Он заявил о готовности Турции совместно с Россией бороться с терроризмом.