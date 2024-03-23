Происшествия 23 марта 2024, 18:44 Египет выразил солидарность с российским народом из-за теракта в Crocus City Hall Глава МИД Египта Шукри выразил солидарность с народом России из-за теракта РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил солидарность с народом страны из-за теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического российского ведомства.

«Шукри решительно осудил террористический акт», — отметили в МИД России.

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Египетский министр выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Террористы ворвались в Crocus City Hall 22 марта, устроив стрельбу по беззащитным зрителям. Люди собрались на выступление группы «Пикник». По последним данным, жертвами теракта стали более 130 человек.

Президент Владимир Путин пообещал, что каждый, кто стоит за спиной боевиков, понесет наказание. Он назвал случившееся ударом по народу и всей России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в обществе, подчеркнул глава государства.