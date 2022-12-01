Эксклюзив 01 декабря 2022, 17:13 Минздрав Подмосковья сообщил о пяти пострадавших в ДТП с участием такси в Пушкино Минздрав Подмосковья: один пострадавший в ДТП с такси в Пушкино в тяжелом состоянии

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В результате аварии на трассе Пушкино — Красноармейск утром 1 декабря пострадали пять человек, рассказали «360» в Минздраве Московской области. Там уточнили, что один из них находится в тяжелом состоянии.

Остальные четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

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«Все пациенты госпитализированы в медорганизации, подведомственные Минздраву Московской области. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в министерстве.

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Около девяти утра на дороге столкнулись такси Kia и Nissan с детьми. В МВД по Подмосковью рассказали, что водитель такси по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения. Травмы получили трое несовершеннолетних, им 10, 11 и 12 лет. По словам источника «360», одного ребенка отправили в реанимацию, других разместили в детском хирургическом отделении Пушкинской ЦРБ.

Вечером 23 ноября на Новогиреевской эстакаде в Москве случилась авария с участием 15 автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, но для устранения его последствий пришлось перекрыть движение на двух полосах.