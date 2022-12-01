Эксклюзив 01 декабря 2022, 14:00 «В шоковом состоянии». Три ребенка пострадали в ДТП в Пушкино Три ребенка пострадали в результате ДТП с участием такси в Пушкино РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 1 декабря на дороге Пушкино — Красноармейск случилось ДТП. В результате аварии пострадали водитель и пассажир такси, а также три ребенка из второй машины, рассказали «360» в МВД по Московской области.

Столкновение произошло на четвертом километре дороги примерно в девять утра.

Реклама

«По предварительным данным, водитель 1996 года рождения, управляя Kia, пока по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan», — рассказали в МВД Подмосковья.

Реклама

Там уточнили, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажир Kia (такси), а также три ребенка — 10, 11 и 12 лет. Их госпитализировали, медики оказывают им помощь. В полиции добавили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Источник «360» подтвердил, что раненых детей привезли в больницу, их увидели в хирургическом отделении Пушкинской ЦРБ.

«Мы сейчас были в детской хирургии, туда привезли троих детей, один в реанимации. Двое с травмами, у одной ребра сломаны, это кошмар. <…> В шоковом состоянии», — рассказала собеседница «360».

Nissan вез учеников школы № 7 из Лыткарино в Красноармейск, сообщил Telegram-канал «Красноармейский Крафт». В машине были водитель, педагог и пятеро детей.

По информации канала, у двоих детей диагностировали черепно-мозговые травмы и ушибы, еще у одного — перелом ребра и травму грудной клетки. Водитель такси сломал голень и получил травму головы, его пассажирка находится в тяжелом состоянии, ей оказывают помощь в Мытищинской ГКБ.

В Москве автомобиль наехал на мать с двумя детьми. Женщина и один ребенок погибли. Виновницу ДТП арестовали на два месяца.