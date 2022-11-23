Эксклюзив 23 ноября 2022, 21:46 Около 15 машин столкнулись на востоке Москвы Источник «360»: 15 машин столкнулись на Новогиреевской эстакаде в Москве РИА «Новости»

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Массовая авария произошла на востоке столицы. На дороге столкнулись сразу 15 машин. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, информация о ДТП поступила в 21:10 в среду, 23 ноября. О столкновении на Новогиреевской эстакаде заявил водитель белого автомобиля KIA. Как уточнил источник, всего в массовую аварию попали 15 машин.

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Сейчас на месте продолжают работать специалисты. По адресу отправили 12 единиц техники. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются. В результате аварии никто не пострадал. Движение транспорта перекрыли на двух полосах дороги.

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Это уже не первое массовое ДТП, произошедшее за последние дни в Москве. Авария с участием четырех иномарок случилась 22 ноября на Дмитровском шоссе. Пострадали два человека, одного из них доставили в больницу.