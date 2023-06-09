Происшествия 09 июня 2023, 21:04 Минздрав оценил эпидситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию в регионе РИА «Новости»

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На фоне подтопления территорий Херсонской области, вызванного разрушением Каховской ГЭС, в регионе сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация. Информацию об этом со ссылкой на региональный Минздрав опубликовал ТАСС.

По информации ведомства, в области зафиксирован низкий уровень заболеваемости инфекциями, которые передаются водным и пищевым путем.

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«Ведется наблюдение за состоянием заболеваемости», — подчеркнули в Минздраве.

Удар по Каховской ГЭС украинские военные нанесли утром 6 июня. В результате оказались разрушены задвижки, что повлекло неконтролируемый сброс воды. Часть населенных пунктов затопило. Людей начали эвакуировать.

По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в результате катастрофы погибли восемь жителей. Их семьям выплатят компенсации в размере миллиона рублей.