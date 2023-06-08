Общество 08 июня 2023, 14:18 Семьям погибших и пострадавшим после ЧС на Каховской ГЭС выплатят компенсации Врио главы Херсонской области Сальдо: семьям погибших в наводнении выплатят 1 млн рублей РИА «Новости»

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Правительство Херсонской области в ближайшее время проработает порядок выплат погибшим, пострадавшим и потерявшим имущества в результате наводнения, вызванного разрушением части плотины Каховской гидроэлектростанции. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что списки для получения выплат уже формируются. Все деньги поступят из регионального бюджета.

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Все жители пострадавших населенных пунктов получат единую выплату в размере 10 тысяч рублей, частично потерявшие имущество дополнительно получат 50 тысяч, полностью оставшиеся без личных вещей — 100 тысяч.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации получат выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью.

Сальдо добавил, что, по последним данным, число эвакуированных из мест затопления выросло до 4,3 тысячи человек. Среди них 171 ребенок и 42 маломобильных жителя.

В больницы Херсонской области доставили 32 пострадавших. Сейчас ими занимаются врачи. Эвакуационные мероприятия перевели на круглосуточный режим. На месте работают 667 человек и 219 единиц техники.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС погибли пять человек.

Потоки воды обрушились на населенные пункты Херсонской области после разрушения верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным Минобороны России, обрушение произошло в результате диверсии украинских боевиков.