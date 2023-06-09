Общество 09 июня 2023, 09:58 Число подтопленных жилых домов в Херсонской области превысило 22 тысячи ТАСС: количество подтопленных жилых домов в Херсонской области выросло почти до 22,3 тысяч Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Почти 22,3 тысячи жилых домов оказались подтопленными после ЧС на Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В 17 населенных пунктах подтоплены почти 22,3 тысячи жилых домов», — отметил источник.

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Он добавил, что уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра. В трех пунктах временного размещения находятся более 1100 эвакуированных жителей, в том числе 110 детей и 35 человек с инвалидностью.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий составляет порядка пяти тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения пообещала дополнительную помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, организация поставит дополнительные материалы для расширения доступа к услугам охраны здоровья в ближайшее время.