Минтранс Дагестана озвучил причины обрушения моста в Шамильском районе

Причиной обрушения пролета автомобильного моста через реку Аварское Койсу в Шамильском районе Дагестана стало превышение допустимой нагрузки. Сооружение было в аварийном состоянии.

«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета моста через реку Аварское Койсу в высокогорном селе Хебда Шамильского района республики. КамАЗ, проезжающий через мост, был перегружен», — сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Уточняется, что без дорожного сообщения остались три высокогорных населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах.

Мост находился на балансе Министерства строительства Дагестана. Из-за плохого состояния моста проезд был разрешен только для транспорта весом до 40 тонн. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в районе проводился ремонт дороги.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обрушении моста в Дагестане во время проезда грузового автомобиля. Обрушение произошло 15 марта утром. В МЧС сообщение поступило в 09:10, сообщили в ведомстве.

«Пострадал водитель, которого госпитализировали с травмами средней степени тяжести», — сказали в МЧС.