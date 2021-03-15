Один человек пострадал при обрушении моста в Дагестане

В районе дагестанского села Хебда Шамильского района под КамАЗом обрушился мост. Пострадал один человек.

Обрушение произошло 15 марта утром. В МЧС сообщение поступило в 09:10, сообщили в ведомстве.

«Пострадал водитель, которого госпитализировали с травмами средней степени тяжести», — сказали в МЧС.

Из-за обрушения от остальной части республики оказались отрезаны три села: Гоор, Гоор-Хиндах и Кахиб.

Мост находится на балансе Министерства строительства Дагестана. Он был в аварийном состоянии — и проезд был разрешен для транспорта весом до 40 тонн. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в районе проводился ремонт дороги.

На данный момент проезд через реку разрешен только для грузового транспорта, к вечеру планируют открыть технический путь для всех автомобилей.