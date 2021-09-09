Минометный снаряд нашли в Москве у Киевского шоссе

В Москве на 26-м километре Киевского шоссе обнаружили минометный снаряд. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Боеприпас нашли примерно в 150 метрах от дороги. Его происхождение неизвестно.

Снаряд в ближайшее время обследуют специалисты. На место вызвали группу кинологов.

В октябре 2020 года почти на том же участке Киевского шоссе тоже нашли снаряд времен войны.

На прошлой неделе на востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Ее нашли недалеко от жилого дома по улице Суздальской во время строительных работ.

В Мурманской области ранее также нашли 107-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.