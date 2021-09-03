Мину времен войны обнаружили в Москве. Съезд с МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт

Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе дома № 9 на улице Суздальской в Москве. Об этом «360» заявил источник в экстренных службах города.

В Telegram-канале департамента транспорта столицы уточнили, что движение в сторону области на съезде с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе сейчас полностью перекрыто.

В ГИБДД подтвердили обнаружение мины, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Снаряд нашли во время ремонтных работ.

Сейчас на месте дежурят сотрудники дорожной полиции, организован отвод транспорта. На место вызваны экстренные службы.