Артиллерийский снаряд времен войны обнаружили в Мурманской области на этих выходных. О случившемся сообщило издание «Мурманский вестник».

Снаряд нашли неподалеку от Серебрянских гидроэлектростанций. На место происшествия выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Медведь». Они обнаружили там 107-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. При этом образец представлял опасность для жизни людей. Специалисты провели обследование и передали снаряды следственно-оперативной группе правоохранительных органов.