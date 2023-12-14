Происшествия 14 декабря 2023, 06:55 Минобороны России сообщило о 9 перехваченных за ночь украинских беспилотниках Минобороны: силы ПВО перехватили 9 БПЛА в Калужской и Московской областях

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За ночь над территорией Калужской области и Подмосковья засекли девять беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — заявили военные.

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Террористические атаки на российские объекты сорвали. Злоумышленники, по информации министерства, использовали дроны самолетного типа.

В Московской области система ПВО сработала дважды, беспилотники летели на столицу России. Их засекли над Наро-Фоминским городским округом. На месте падения обломков не зафиксировали разрушений. В Калужской области беспилотник сбили над Сухиничским районом. По предварительной информации, никто не пострадал.