14 декабря 2023, 06:55
Минобороны России сообщило о 9 перехваченных за ночь украинских беспилотниках
Минобороны: силы ПВО перехватили 9 БПЛА в Калужской и Московской областях
За ночь над территорией Калужской области и Подмосковья засекли девять беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», — заявили военные.
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Террористические атаки на российские объекты сорвали. Злоумышленники, по информации министерства, использовали дроны самолетного типа.
В Московской области система ПВО сработала дважды, беспилотники летели на столицу России. Их засекли над Наро-Фоминским городским округом. На месте падения обломков не зафиксировали разрушений. В Калужской области беспилотник сбили над Сухиничским районом. По предварительной информации, никто не пострадал.
Беспилотники
Минобороны РФ
ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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