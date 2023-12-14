Происшествия 14 декабря 2023, 05:31 Вторую за ночь попытку атаки беспилотников на Москву пресекли силы ПВО Собянин: силы ПВО сбили еще один БПЛА на подлете к Москве в Наро-Фоминске РИА «Новости»

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Силы ПВО пресекли еще одну попытку пролета беспилотника к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Дрон снова сбили в Наро-Фоминском городском округе.

«Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, так же нет», — добавил градоначальник.

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Это не первая атака за ночь на российскую столицу. За несколько часов до этого, около 03:30, Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили БПЛА на подлете к столице в небе над Наро-Фоминском округом. На месте падения осколков сбитого дрона разрушений и пострадавших нет, отметил мэр.

Неделю назад, 7 декабря, системы радиоэлектронной борьбы перехватили над Воронежской областью неизвестный беспилотник. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.