14 декабря 2023, 06:48
Военные сбили беспилотник в Калужской области
Губернатор Шапша: силы ПВО сбили БПЛА в Сухиничском районе Калужской области
В Калужской области сбили беспилотный летательный аппарат. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА», — объявил он.
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Оперативные службы выехали к месту перехвата дрона. Владислав Шапша сообщил, что по их информации, жители не пострадали. Разрушений не зафиксировали.
В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья перехватили два беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что они летели на столицу. Обломки дронов не повредили постройки.
Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили цеха ремонта и сборки украинских беспилотников. Огонь вели силами артиллерии, ракетных войск и авиации.
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ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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