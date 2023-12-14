Происшествия 14 декабря 2023, 06:48 Военные сбили беспилотник в Калужской области Губернатор Шапша: силы ПВО сбили БПЛА в Сухиничском районе Калужской области

Читать 360tv в

В Калужской области сбили беспилотный летательный аппарат. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА», — объявил он.

Реклама

Оперативные службы выехали к месту перехвата дрона. Владислав Шапша сообщил, что по их информации, жители не пострадали. Разрушений не зафиксировали.

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья перехватили два беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что они летели на столицу. Обломки дронов не повредили постройки.

Российские военные в зоне проведения спецоперации уничтожили цеха ремонта и сборки украинских беспилотников. Огонь вели силами артиллерии, ракетных войск и авиации.