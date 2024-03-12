Важное 12 марта 2024, 12:47 Минобороны раскрыло подробности пресечения попытки прорыва ВСУ в 2 регионах России Минобороны: ВСУ пытались вторгнуться в два региона России на трех направлениях РИА «Новости»

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Минувшей ночью после обстрела гражданских объектов украинские террористы при поддержке танков и бронемашин пытались вторгнуться в Россию на трех направлениях. Прорыва границы российские военные не допустили, отбросив противника, заявили в Минобороны.

Утром 12 марта ВС России и погранслужба ФСБ сорвали попытку боевиков ВСУ совершить прорыв в Белгородской и Курской областях, указали в ведомстве.

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Российские бойцы отразили все атаки противника. По ВСУ нанесли удары ракетные войска, авиация и артиллерия.

«Террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены от границы. Нарушения ее не допущено», — подчеркнули в министерстве.

По данным Минобороны, на приграничной территории со стороны Украины у Одноробовки ВС РФ уничтожили до 60 террористов, у Нехотеевки — три танка и БТП, у Сидорошино — два танка.

С 08:00 до 08:25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе курского поселка Теткино, добавили в пресс-службе. В результате противник также понес значительные потери, его отбросили назад.