12 марта 2024, 11:39
Старовойт сообщил о безуспешной попытке прорыва украинской ДРГ в Курской области
Старовойт: попытку прорыва ДРГ пресекли в Курской области, был стрелковый бой
С утра 12 марта ВСУ обстреливают поселок Теткино, кроме того, украинская ДРГ предприняла попытку совершить прорыв. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.
«С утра идет обстрел Теткино. Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», — подчеркнул он.
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Старовойт выразил благодарность погрануправлению ФСБ и Минобороны за защиту территорий и спокойствия жителей.
При обстреле поселка со стороны ВСУ, по его данным, есть один пострадавший. У него выявили легкое ранение, уточнил губернатор, добавив, что человеку оказали всю необходимую помощь.
Отдельно глава региона отметил успешную работу сил противовоздушной обороны — минувшей ночью в области сбили 11 украинских беспилотников. Ракетная опасность в области пока сохраняется, заключил Старовойт.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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