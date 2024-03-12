Важное 12 марта 2024, 11:39 Старовойт сообщил о безуспешной попытке прорыва украинской ДРГ в Курской области Старовойт: попытку прорыва ДРГ пресекли в Курской области, был стрелковый бой РИА «Новости»

Читать 360tv в

С утра 12 марта ВСУ обстреливают поселок Теткино, кроме того, украинская ДРГ предприняла попытку совершить прорыв. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.

«С утра идет обстрел Теткино. Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», — подчеркнул он.

Реклама

Старовойт выразил благодарность погрануправлению ФСБ и Минобороны за защиту территорий и спокойствия жителей.

При обстреле поселка со стороны ВСУ, по его данным, есть один пострадавший. У него выявили легкое ранение, уточнил губернатор, добавив, что человеку оказали всю необходимую помощь.

Отдельно глава региона отметил успешную работу сил противовоздушной обороны — минувшей ночью в области сбили 11 украинских беспилотников. Ракетная опасность в области пока сохраняется, заключил Старовойт.