Важное 12 марта 2024, 12:36 ВСУ потеряли свыше 100 человек и 6 танков при попытке захода в два региона России ФСБ: ВСУ потеряли 100 человек и 6 танков при попытке проникнуть в 2 региона РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

При попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую и Курскую области российские военнослужащие уничтожили 100 человек и шесть танков противника. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Помимо этого, по информации ведомства, противник лишился САУ Caesar и 20 бронемашин.

Реклама

Отдельно в ФСБ обратили внимание, что вбросы о заходе украинских боевиков в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей не соответствуют действительности.

Также данные о пресечении попытки украинских боевиков прорваться в Курскую и Белгородскую области опубликовали в Минобороны. В министерстве подчеркнули, что противник, понеся значительные потери, был отброшен назад.

«Нарушения госграницы не допущено», — указали в ведомстве.

Военкор Семен Пегов со ссылкой на собственные источники отметил, что часть бронетехники ВСУ, которая попыталась форсировать пограничные рубежи России, подорвалась на собственных минных заграждениях, не успев дойти до самой линии демаркации. Информацию об этом он разместил в своем Telegram-канале Wargonzo.