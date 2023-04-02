Важное 02 апреля 2023, 01:34 ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили 97 боеприпасов РИА «Новости»

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ВСУ за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили 97 боеприпасов. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

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Семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра совершено на донецком направлении. Восемь раз снарядами 152 и 155 миллиметров обстреляно горловское направление. На ясиноватом зафиксированы три обстрела из РСЗО и артиллерии 155 и 152 миллиметра.

Под огнем оказались районы Горловки, Ясиноватой, Яковлевки, Донецка и Еленовки. Ранен один мирный житель Яковлевки.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что село Искра Хомутовского района оказалось под массированным обстрелом со стороны украинских боевиков, В населенном пункте зафиксировали не менее 20 прилетов снарядов.