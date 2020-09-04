Микроавтобус попал в аварию в Анапе. Пострадали 9 человек

Девять человек получили различные травмы во время аварии с участием микроавтобуса в Анапе. В больницу отправили семь человек, а остальным оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

«Микроавтобус попал в аварию в Анапе, пострадавших девять», — привет ТАСС слова источника в экстренных службах Краснодарского края.

Собеседник агентства подчеркнул, что среди пострадавших не было несовершеннолетних. По предварительной информации, одного из раненых отправили в реанимацию.

В управлении по делам ГО И ЧС Анапы уточнили, что после ДТП в больницу попали семь человек. Все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии. Двоим пострадавшим медики уже оказали помощь. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии с микроавтобусом.