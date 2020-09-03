Оформить ДТП можно будет электронно

Российским водителям упростят жизнь. С 1 ноября они смогут оформлять электронное извещение об аварии вместо бумажного.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, услуга будет доступна с ноября для физических и юридических лиц. Автолюбители смогут сами оформить аварию через приложение «Помощник ОСАГО» на месте ДТП.

Для этого им будет необходимо нарисовать схему происшествия и сделать фотографии. Данные будут автоматически попадать в базу РСА.

В ноябре прошлого года был запущен пилотный проект по оформлению европротокола онлайн в нескольких регионах страны: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Под его действие попадает почти 75% ДТП.

С 2021 года водителям не надо будет фотографировать повреждения машин во время оформления ДТП по европротоколу. При использовании системы «ЭРА-ГЛОНАСС» страховщики получат данные автоматически.