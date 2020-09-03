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    03 сентября 2020, 20:52

    Оформить ДТП можно будет электронно

    Арина Гудилова

    Российским водителям упростят жизнь. С 1 ноября они смогут оформлять электронное извещение об аварии вместо бумажного.
    Оформить ДТП можно будет электронно

    Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, услуга будет доступна с ноября для физических и юридических лиц. Автолюбители смогут сами оформить аварию через приложение «Помощник ОСАГО» на месте ДТП.

    Для этого им будет необходимо нарисовать схему происшествия и сделать фотографии. Данные будут автоматически попадать в базу РСА.

    В ноябре прошлого года был запущен пилотный проект по оформлению европротокола онлайн в нескольких регионах страны: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Под его действие попадает почти 75% ДТП.

    С 2021 года водителям не надо будет фотографировать повреждения машин во время оформления ДТП по европротоколу. При использовании системы «ЭРА-ГЛОНАСС» страховщики получат данные автоматически.

    Новости SMI.FM