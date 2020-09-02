Врачи клиники «Шарите» рассказали о состоянии Навального

Алексей Навальный продолжает находиться в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Симптомы его заболевания постепенно спадают.

Такое заявление сделали врачи немецкой клиники «Шарите», в которую Навального доставили из омской больницы, пишет РИА «Новости». Медики склоняются к тому, что лечение займет длительное время. Они также не исключают, что появятся долгосрочные последствия отравления для здоровья.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, во время перелета из Томска в Москву. Он впал в кому. Самолет экстренно приземлился в Омске, Навального поместили в реанимацию.

22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику. Немецкие врачи считают, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.