Происшествия 06 марта 2024, 12:14 Михайловский ГОК продолжит работу в штатном режиме после атак дронов «Металлоинвест»: атака беспилотников не повлияла на работу Михайловского ГОК

Читать 360tv в

Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске продолжил работу в штатном режиме после атаки дронов. Об этом рассказали в «Металлоинвесте», сообщило РИА «Новости».

«Михайловский ГОК работает в штатном режиме после атак беспилотников», — отметили авторы статьи.

Реклама

Беспилотники атаковали склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области 6 марта. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, обошлось без пострадавших, на место происшествия выехали оперативные службы.

На месте ЧП начался пожар. Огромные языки пламени поднимались вверх вместе с черными густыми клубами дыма. В Железногорске объявляли ракетную опасность.