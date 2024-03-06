06 марта 2024, 12:14
Михайловский ГОК продолжит работу в штатном режиме после атак дронов
«Металлоинвест»: атака беспилотников не повлияла на работу Михайловского ГОК
Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске продолжил работу в штатном режиме после атаки дронов. Об этом рассказали в «Металлоинвесте», сообщило РИА «Новости».
«Михайловский ГОК работает в штатном режиме после атак беспилотников», — отметили авторы статьи.
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Беспилотники атаковали склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области 6 марта. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, обошлось без пострадавших, на место происшествия выехали оперативные службы.
На месте ЧП начался пожар. Огромные языки пламени поднимались вверх вместе с черными густыми клубами дыма. В Железногорске объявляли ракетную опасность.
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