Происшествия 06 марта 2024, 11:13 Беспилотник снова ударил по горно-обогатительному комбинату в Железногорске «112»: горно-обогатительный комбинат в Железногорске подвергся атаке дрона

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Беспилотник снова атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

«Только что БПЛА снова ударил по Михайловскому горно-обогатительному комбинату имени Варичева в Железногорске», — указали авторы публикации.

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На месте уже работают экстренные службы. Информации о пострадавших в результате прилета не поступало. Судя по видео, на месте ЧП начался пожар. Языки пламени поднимаются вверх вместе с черными густыми клубами дыма.

Информацию о втором прилете по комбинату в Железногорском районе подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, дрон угодил в склад горюче-смазочных материалов предприятия.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе», — уточнил он.

Несколькими часами ранее в Железногорске объявили ракетную опасность. Утром 6 марта украинские боевики с помощью беспилотника атаковали комбинат. В результате загорелся резервуар с топливом.