Важное 06 марта 2024, 10:50 Ракетную опасность объявили в курском Железногорске Старовойт: в Железногорске в Курской области объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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В городе Железногорске в Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

В городе запустили систему оповещения населения. Глава региона напомнил правила поведения при ракетной опасности: дома нужно спрятаться в посещении без окон со сплошными стенами (ванной, коридоре, кладовой), на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

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Железногорский район Курской области атаковал беспилотник ВСУ. Начался пожар на складе горюче-смазочных материалов. Загорелся резервуар с топливом. Пострадавших нет, на месте работают представители оперативных служб.

Еще один украинский беспилотник утром 6 марта сбили в районе села Ближнее в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. В Белгороде и Белгородском районе работала сирена ракетной опасности.

Над Воронежской областью за утро сбили целых три беспилотника. Данных о пострадавших не поступало.