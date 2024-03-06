06 марта 2024, 10:50
Ракетную опасность объявили в курском Железногорске
Старовойт: в Железногорске в Курской области объявили ракетную опасность
В городе Железногорске в Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
В городе запустили систему оповещения населения. Глава региона напомнил правила поведения при ракетной опасности: дома нужно спрятаться в посещении без окон со сплошными стенами (ванной, коридоре, кладовой), на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
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Железногорский район Курской области атаковал беспилотник ВСУ. Начался пожар на складе горюче-смазочных материалов. Загорелся резервуар с топливом. Пострадавших нет, на месте работают представители оперативных служб.
Еще один украинский беспилотник утром 6 марта сбили в районе села Ближнее в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. В Белгороде и Белгородском районе работала сирена ракетной опасности.
Над Воронежской областью за утро сбили целых три беспилотника. Данных о пострадавших не поступало.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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